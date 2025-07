Vacances d'été: circulation "très dense" vers le sud à la mi-journée

Circulation dense sur l'A10 près de Saint-Arnoult-en-Yveline, au sud de Paris, le 12 juillet 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

La circulation était "très dense" samedi midi vers le sud, journée classée noire par Bison Fûté en Auvergne-Rhône-Alpes et rouge sur le territoire dans le sens des départs pour les vacances d'été.

"Le pic est attendu entre 12H00 et 14H00, avec une circulation très dense depuis le petit matin", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la société Vinci Autoroutes qui gère notamment l'A7 en direction de la Mer.

Sur cette dernière, où l'on enregistrait vers la mi-journée une moyenne de plus de "5.000 véhicules par heure", le temps de circulation entre Lyon-Sud et Orange était estimé à 03H55 au lieu de 01H35. Sur l'A9, administrée également par Vinci, le temps de parcours d'Orange vers Narbonne était de plus de 03H00 contre 01H40, selon même source.

Sur l'A61, de Toulouse vers Narbonne, les automobilistes devaient ronger leur frein pendant une bonne demi-heure pour parcourir l'heure de voyage habituelle, a ajouté Vinci Autoroutes.

Sur le littoral ouest, le trafic était également très chargé sur l'autoroute A10, où le temps de parcours atteignait les 04H30 entre Saint-Arnoult (Calvados) et Poitiers (Vienne) soit deux heures de plus qu'accoutumée et dépassait d'une heure les deux heures de route pour se rendre de la capitale poitevine à Bordeaux.

Dans le sens des retours, les usagers de l'A7 devaient gagner le sud de Lyon en 02H15 depuis Orange au lieu des 01H35 de trajet habituel.

Dimanche, l'ensemble des voies de circulation est classé vert, selon Bison Füté.