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InMode va examiner l'offre de rachat de Steel Partners ; les actions en hausse
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 13:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juillet - ** Les actions du fabricant israélien de dispositifs médicaux InMode ( INMD.O ), cotées aux États-Unis, ont progressé de 1,5 % à 15,23 dollars avant l'ouverture du marché

** La société confirme que son conseil d'administration a reçu une proposition d'acquisition non sollicitée de la part de Steel Partners, une société d'investissement et actionnaire de longue date

** INMD indique qu'un comité spécial composé d'administrateurs indépendants, assisté de conseillers juridiques et financiers, examinera la proposition de Steel

** Jeudi , Steel Partners a proposé de racheter INMD pour 16,75 dollars par action en numéraire, valorisant ainsi INMD à environ 963 millions de dollars, selon les calculs de Reuters

** Le mois dernier , INMD avait déclaré avoir reçu une proposition non sollicitée d’un groupe comprenant notamment Moshe Mizrahy Mizrahy, directeur général d’INMD , visant à racheter toutes les actions non encore détenues par ce groupe au prix de 16,20 dollars par action en numéraire

** À la clôture d'hier, INMD affichait une hausse de 2,2 % depuis le début de l'année

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