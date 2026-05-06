Ingram Micro en baisse après la cession d'une participation de 331 millions de dollars par un investisseur en capital-investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** L'action Ingram Micro INGM.N a reculé de 6% avant l'ouverture, à 26,77 $, après la fixation du prix d'une offre secondaire réalisée dans la nuit ** Le distributeur de produits informatiques a annoncé mardi soir une vente d'environ 12,74 millions d'actions par le fonds d'investissement Platinum Equity à 26 dollars, pour un montant total d'environ 331,2 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 8,7% par rapport au dernier cours de l'action

** Par ailleurs, INGM rachètera pour 30 millions de dollars d'actions de l'offre auprès des souscripteurs avec ses liquidités disponibles

** Morgan Stanley, Goldman Sachs et JP Morgan sont les co-chefs de file ** Avant l'offre, les filiales de Platinum détenaient 85% des quelque 231,6 millions d'actions en circulation d'INGM, société basée à Irvine, en Californie, selon le prospectus ** En mars, Platinum a réduit sa participation lors d'une offre au prix de 22,25 dollars

** Jusqu'à mardi, l'action INGM a progressé de 33% depuis le début de l'année

** La note moyenne de 14 analystes est "acheter"; le cours cible médian de 32 $ est en hausse par rapport aux 25,50 $ d'il y a un mois, selon les données de LSEG