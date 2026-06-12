ING s'allège au capital de TMBThanachart Bank

ING annonce un allègement de sa participation dans l'établissement thaïlandais TMBThanachart Bank (TTB), faisant ainsi passer de 23,1% à 19,5% sa participation au capital de ce dernier (hors actions auto-détenues), en participant au dernier programme de rachat d'actions réalisé par TTB.

Cette transaction, qui génère pour la banque néerlandaise un produit brut d'environ 243 MEUR (sur la base du taux de change actuel), s'inscrit dans la gestion active continue de son capital et dans l'optimisation de son portefeuille d'investissement.

ING indique cependant rester un actionnaire important de TTB, continuer d'apprécier son partenariat de longue date et précise que la transaction ne devrait pas avoir d'impact significatif sur son compte de résultat, ses capitaux propres ou ses ratios de capital.

Le groupe a acquis sa participation dans TTB à la suite de son implication historique dans TMB Bank, qui a ensuite fusionné avec Thanachart Bank pour former TMBThanachart Bank. Grâce à cela, ING a soutenu le développement de TTB en tant que l'une des principales institutions financières de Thaïlande.