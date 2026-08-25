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ING réaccélère ses rachats d'actions hebdomadaires
information fournie par Zonebourse 25/08/2026 à 08:20
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ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 1 MdEUR annoncé le 30 avril dernier, 1 755 612 actions ont été rachetées la semaine dernière à un prix moyen de 30,24 EUR, pour un montant total de 53,09 MEUR.

L'établissement financier néerlandais a ainsi nettement réaccéléré le rythme de ses rachats de titres, puisqu'il n'avait acquis que 975 000 actions la semaine précédente, pour un montant total de 30,03 MEUR.

Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par ING dans le cadre de son programme s'élève ainsi à un peu moins de 22,5 millions, pour un montant total de 617,4 MEUR, représentant environ 61,74% de la valeur totale maximale du programme.

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