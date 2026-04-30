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ING : rachat d'actions pour 1 milliard d'euros, le bénéfice dépasse les attentes au T1
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 09:03

Illustration du logo de la Banque ING

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ING Groep a ‌annoncé jeudi le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un ​montant d'un milliard d'euros, après avoir dépassé les prévisions de bénéfice au premier trimestre, grâce à une solide performance ​générale et à des coûts inférieurs aux prévisions.

Le bénéfice de la banque s'est ​établi à 1,56 milliard d'euros ⁠sur les trois premiers mois de l'année, contre 1,43 ‌milliard d'euros prévu par les analystes interrogés par l'entreprise.

"Le produit net bancaire a augmenté de ​3% (...) soutenu par ‌un solide produit net d'intérêts commercial et une ⁠hausse de 13% en glissement annuel des revenus de commissions”, a déclaré le directeur général de la banque, Steven ⁠van Rijswijk, dans ‌un communiqué.

ING a indiqué que la hausse ⁠à deux chiffres des revenus de commissions était en ‌partie due à une activité de trading plus ⁠intense de la part des clients, ce qui ⁠a renforcé ‌ses efforts pour augmenter ses revenus nets de commissions alors ​que la baisse des taux ‌d'intérêt pèse sur les revenus liés aux prêts.

Mercredi, la banque suisse UBS a ​annoncé une hausse de plus de 27% de ses revenus de banque d'investissement, signe que les ⁠banques européennes emboîtent le pas à celles de Wall Street pour tirer parti des conditions de marché instables.

ING Groep a confirmé ses prévisions pour 2026 et 2027.

(Rédigé par Mateusz Rabiega et Jakob Van Calster; version française Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)

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