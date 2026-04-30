ING-Rachat d'actions pour €1 md, le bénéfice dépasse les attentes au T1

ING Groep INGA.AS a annoncé jeudi le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un montant d'un milliard d'euros, après avoir dépassé les prévisions de bénéfice au premier trimestre, grâce à une solide performance générale et à des coûts inférieurs aux prévisions.

Le bénéfice de la banque s'est établi à 1,56 milliard d'euros sur les trois premiers mois de l'année, contre 1,43 milliard d'euros prévu par les analystes interrogés par l'entreprise.

"Le produit net bancaire a augmenté de 3% (...) soutenu par un solide produit net d'intérêts commercial et une hausse de 13% en glissement annuel des revenus de commissions”, a déclaré le directeur général de la banque, Steven van Rijswijk, dans un communiqué.

ING a indiqué que la hausse à deux chiffres des revenus de commissions était en partie due à une activité de trading plus intense de la part des clients, ce qui a renforcé ses efforts pour augmenter ses revenus nets de commissions alors que la baisse des taux d'intérêt pèse sur les revenus liés aux prêts.

Mercredi, la banque suisse UBS a annoncé une hausse de plus de 27% de ses revenus de banque d'investissement, signe que les banques européennes emboîtent le pas à celles de Wall Street pour tirer parti des conditions de marché instables.

ING Groep a confirmé ses prévisions pour 2026 et 2027.

(Rédigé par Mateusz Rabiega et Jakob Van Calster; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)