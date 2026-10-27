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ING finalise son programme de rachat d'actions de 1 MdEUR
information fournie par Zonebourse 27/10/2026 à 08:40

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ING annonce avoir achevé son programme de rachat d'actions annoncé le 30 avril dernier. Au total, 34 954 008 actions ordinaires ont été rachetées dans le cadre de ce programme, à un prix moyen de 28,63 EUR par action, pour un montant total de 1 000 795 565,24 EUR.

Au cours de la dernière semaine du programme, qui s'est achevée le 23 octobre 2026, 1 243 203 actions ont été rachetées par la banque néerlandaise à un prix moyen de 28,97 EUR par action, pour un montant total de 36 MEUR.

Le montant total des rachats a dépassé l'enveloppe maximale de 1 MdEUR en raison des modalités de rémunération à la performance convenues avec l'intermédiaire financier chargé de l'exécution du programme. Ce dernier a poursuivi les rachats d'actions jusqu'à ce que les conditions de performance soient remplies.

Le montant total supporté par ING a toutefois été plafonné à 1 MdEUR, les achats excédant cette somme ayant été financés par l'intermédiaire financier chargé du programme. Sur l'ensemble de la période, le prix moyen effectif des actions rachetées pour ING s'est ainsi établi à 28,61 EUR.

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