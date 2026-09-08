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ING dépasse les deux tiers de son programme de rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 08/09/2026 à 13:23
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ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 1 MdEUR annoncé le 30 avril dernier, 1 360 000 actions ont été rachetées la semaine dernière à un prix moyen de 31,01 EUR, pour un montant total de 42,17 MEUR.

L'établissement financier néerlandais a ainsi légèrement réaccéléré le rythme de ses rachats de titres, puisqu'il n'avait acquis que 1 075 000 actions la semaine précédente, pour un montant total de plus de 32,4 MEUR.

Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par ING dans le cadre de son programme s'élève ainsi à un peu plus de 24,9 millions, pour un montant total de 692 MEUR, représentant environ 69,2% de la valeur totale maximale du programme.

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