ING confirme son conseil sur Theon International

L'analyste maintient son conseil d'achat sur Theon International, avec un objectif de cours inchangé de 42,50 euros. Le titre progresse de 0,7% ce matin à Amsterdam et signe une progression de près de 25% depuis le début de l'année.

Theon a annoncé hier de nouvelles commandes fermes de 70 MEUR ainsi que 27 MEUR d'options supplémentaires. Les prises de commandes du deuxième trimestre atteignent ainsi 153 MEUR, tandis que celles du premier semestre progressent d'environ 33% sur un an à 223 MEUR.

ING précise qu'une part importante de ces commandes provient de Rheinmetall dans le cadre du programme du futur soldat de la Bundeswehr, portant sur plusieurs produits de l'écosystème A.R.M.E.D. de Theon. Le groupe anticipe de nouvelles commandes liées à ce programme d'ici la fin de l'année.

Le bureau d'études estime que cette annonce devrait soutenir le titre. Il met également en avant les perspectives liées à la hausse des budgets de défense des pays de l'OTAN, à la poursuite de la dynamique commerciale et aux programmes d'expansion des capacités de production du groupe.