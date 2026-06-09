ING a racheté 1,45 million d'actions la semaine passée

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 1 MdEUR annoncé le 30 avril dernier, 1 450 000 actions ont été rachetées la semaine dernière, à un prix moyen de 26,39 EUR, pour un montant total de 38,26 MEUR.

Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme s'élève ainsi à 8 950 000, pour un montant total de plus de 230,1 MEUR, représentant environ 23% de la valeur totale maximale du programme.