ING a racheté 1,35 million d'actions la semaine passée

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 1 MdEUR annoncé le 30 avril dernier, 1 350 000 actions ont été rachetées la semaine dernière à un prix moyen de 31,92 EUR, pour un montant total de 43,09 MEUR.

L'établissement financier néerlandais a ainsi maintenu à peu près constant le rythme de ses rachats de titres, puisqu'il avait acquis 1 380 000 actions la semaine précédente, pour un montant total de plus de 43,9 MEUR.

Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par ING dans le cadre de son programme s'élève ainsi à 27,66 millions, pour un montant total de 779 MEUR, représentant environ 77,9% de la valeur totale maximale du programme.