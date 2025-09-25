 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Infotel : Toujours en ligne
information fournie par EuroLand Corporate 25/09/2025 à 09:35

Publication du CA S1 2025


Au terme de son premier semestre 2025, Infotel enregistre un CA de 146,5 M€ en baisse contenue de -1,8% YoY. Au niveau de la rentabilité, l’EBITDA du groupe atteint 15,8 M€ enregistrant ainsi une hausse de +3,3% et traduisant une marge d’EBITDA de 10,8% (+60 Bps vs S1 2024). Le ROC de 10,1 M€ représente une légère diminution de -2,1% par rapport au premier semestre 2024. Enfin, le RNpg S1 2025 recule de -38,7% à 4,9 M€.


Perspectives


Pour le second semestre 2025, Infotel affiche des perspectives prudentes mais positives. Dans un marché en reprise, notamment dans la Banque, le groupe pourra capitaliser sur un carnet d’affaires étoffé grâce à de nouveaux référencements (Banque de France, Air France, MACIF, Kereis, Maisons du Monde, entre autres) et sur des projets à venir dans les infrastructures IT avec Altanna. Le pôle Logiciels bénéficiera quant à lui de la dynamique d’Orlando, soutenue par de nouveaux contrats.


De notre côté, nous maintenons notre objectif de chiffre d’affaires à 290,8 M€ traduisant une décroissance de -1,4% mais correspondant à un léger rebond au S2 2025. Niveau rentabilité, nous attendons un EBE de 35,8 m€, traduisant une marge de 12,3% vs 11,8% en 2024.


Recommandation


À l’issue de cette publication, nous restons à Achat sur le titre maintenons notre objectif de cours à 52,5€. Ce dernier correspond à un upside de +20,1% sur le cours actuel.

Valeurs associées

INFOTEL
42,000 EUR Euronext Paris -3,89%
