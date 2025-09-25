Infotel : Toujours en ligne

Publication du CA S1 2025
Au terme de son premier semestre 2025, Infotel enregistre un CA de 146,5 M€ en baisse contenue de -1,8% YoY. Au niveau de la rentabilité, l’EBITDA du groupe atteint 15,8 M€ enregistrant ainsi une hausse de +3,3% et traduisant une marge d’EBITDA de 10,8% (+60 Bps vs S1 2024). Le ROC de 10,1 M€ représente une légère diminution de -2,1% par rapport au premier semestre 2024. Enfin, le RNpg S1 2025 recule de -38,7% à 4,9 M€.
Perspectives
Pour le second semestre 2025, Infotel affiche des perspectives prudentes mais positives. Dans un marché en reprise, notamment dans la Banque, le groupe pourra capitaliser sur un carnet d’affaires étoffé grâce à de nouveaux référencements (Banque de France, Air France, MACIF, Kereis, Maisons du Monde, entre autres) et sur des projets à venir dans les infrastructures IT avec Altanna. Le pôle Logiciels bénéficiera quant à lui de la dynamique d’Orlando, soutenue par de nouveaux contrats.
De notre côté, nous maintenons notre objectif de chiffre d’affaires à 290,8 M€ traduisant une décroissance de -1,4% mais correspondant à un léger rebond au S2 2025. Niveau rentabilité, nous attendons un EBE de 35,8 m€, traduisant une marge de 12,3% vs 11,8% en 2024.
Recommandation
À l’issue de cette publication, nous restons à Achat sur le titre maintenons notre objectif de cours à 52,5€. Ce dernier correspond à un upside de +20,1% sur le cours actuel.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer