Infotel relève son objectif de croissance pour 2026

La société de services informatiques Infotel annonce relever sensiblement son objectif de croissance pour l'exercice 2026, au vu de ses performances enregistrées au 1er semestre et présentées ce jour, ainsi que de la bonne visibilité sur les prochains mois.

Alors qu'il anticipait jusqu'à présent une croissance annuelle supérieure à 5%, le groupe vise désormais, sur l'exercice, une progression de son chiffre d'affaires au niveau de celle du 1er semestre 2026, soit 9,5%. Il se fixe par ailleurs, pour 2026, un objectif de marge opérationnelle courante, hors actions gratuites, supérieur à 9%.

A plus long terme, Infotel affirme poursuivre l'exécution de son plan stratégique 2030, qui vise un chiffre d'affaires d'environ 500 MEUR, combinant croissance organique et croissance externe, associé à une marge opérationnelle courante de l'ordre de 10%.

Au titre du 1er semestre 2026, la société a vu son résultat net multiplié par 2,4, à 11,7 MEUR, et sa marge opérationnelle courante s'améliorer de 1,5 point, à 9,3%, pour un chiffre d'affaires de 160,3 MEUR, en progression de 9,4%, dont 10,4% pour le seul 2e trimestre.

Pour l'ensemble du semestre, Infotel aura intégré 215 nouveaux collaborateurs pour un effectif à la fin de la période de 3 581 personnes (contre 3 210 un an auparavant). Le taux d'intercontrat a reculé à 2,6% en moyenne sur le semestre (contre 3,6% un an auparavant).