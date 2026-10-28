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Infotel confirme ses objectifs 2026 de croissance et de rentabilité
information fournie par Zonebourse 28/10/2026 à 18:24

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Après une progression de 8,6% au 1er trimestre et de 10,4% au 2e trimestre, Infotel confirme l'accélération de sa croissance au 3e trimestre 2026, avec un chiffre d'affaires de 77,9 millions d'euros, en progression de 11,3%. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, les revenus atteignent 238,2 MEUR, en hausse de 10,1%. Cette évolution traduit la forte dynamique commerciale observée à la fois dans les Services et dans les logiciels.

Compte tenu de la performance enregistrée depuis le début d'année et de la visibilité sur la fin de l'exercice, la société de services informatiques confirme pour 2026 :

- une progression de son chiffre d'affaires de 9,5% ;

- une marge opérationnelle courante (hors actions gratuites) supérieure à 9%.

A plus long terme, Infotel poursuit l'exécution de son plan stratégique 2030, qui vise à porter son chiffre d'affaires à environ 500 MEUR à horizon 2030, en combinant croissance organique et externe, associé à un objectif de marge opérationnelle courante de l'ordre de 10%.

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