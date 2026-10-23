Infosys abaisse ses prévisions de croissance face au ralentissement nord-américain

Infosys a revu à la baisse ses perspectives de croissance pour l'exercice fiscal 2027, pénalisé par la faiblesse de la demande en Amérique du Nord et la réorientation des budgets informatiques vers l'intelligence artificielle. Cette annonce entraîne un recul de 6% de son action cotée aux États-Unis.

Le deuxième groupe indien de services informatiques prévoit désormais une croissance annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 1% et 2%, contre 1,5% à 3% auparavant. Cette révision, plus importante qu'anticipé, reflète les pressions tarifaires exercées par les clients et l'intensification de la concurrence liée à l'IA. Les entreprises privilégient désormais les gains de productivité et les prestations facturées selon les résultats obtenus, au détriment des modèles traditionnels fondés sur les heures travaillées. En Amérique du Nord, qui représente plus de la moitié des revenus d'Infosys, le chiffre d'affaires a reculé de 1,5%, sa plus mauvaise performance depuis deux ans, notamment en raison de réductions de projets dans la technologie et la distribution.

Au deuxième trimestre fiscal, Infosys a néanmoins enregistré une hausse de 10,7% de son chiffre d'affaires, à 492,44 milliards de roupies, soit environ 5,19 milliards de dollars, légèrement au-dessus des 491,32 milliards attendus. A taux de change constants, la croissance s'est toutefois limitée à 1,5%. Le bénéfice net a progressé de 6,2%, à 78,23 milliards de roupies, mais est resté inférieur au consensus de 79,29 milliards. Ces résultats témoignent d'une activité encore résistante à l'échelle mondiale, malgré une demande moins dynamique sur le principal marché du groupe.

Les prises de commandes constituent néanmoins un élément encourageant, avec 5,2 milliards de dollars de nouveaux contrats remportés au cours du trimestre, contre 3,1 milliards un an plus tôt. Cette progression montre qu'Infosys conserve une capacité à attirer de nouveaux clients, même si la transformation de ces contrats en revenus demeure incertaine. Selon certains analystes, la faiblesse du marché nord-américain pourrait se prolonger pendant deux à quatre trimestres supplémentaires. Le groupe devra ainsi adapter ses offres et sa politique tarifaire pour tirer parti de l'intelligence artificielle tout en préservant sa rentabilité face aux nouvelles exigences de ses clients.