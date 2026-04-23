Informatique à distance: Microsoft face à une action collective à 1,7 milliard de livres au Royaume-Uni

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Microsoft est visé par une action collective à 1,7 milliard de livres (2 milliards d'euros) au Royaume-Uni, ont annoncé jeudi les plaignants, qui accusent le géant américain d'avoir abusé de sa position dominante pour surfacturer des entreprises.

La procédure est engagée par la spécialiste de la régulation des marchés numériques, Maria Luisa Stasi, au nom d'environ 59.000 entreprises et organisations britanniques.

La plainte soutient que Microsoft a surfacturé les clients utilisant son logiciel Windows Server sur des plateformes de "cloud computing" (informatique à distance) concurrentes.

"Depuis des années, les pratiques de Microsoft ont un impact financier réel sur les organisations publiques et privées", a déclaré Mme Stasi, citée dans le communiqué.

La justice britannique a autorisé mardi l'affaire à être jugée, le tribunal estimant qu'elle présentait une "perspective raisonnable de succès".

En cas de succès, les plaignants estiment que les compensations pourraient atteindre entre 1,7 et 2,1 milliards de livres au total.

Un porte-parole de Microsoft a annoncé que le groupe prévoyait de faire appel de cette décision. "Nous contestons les allégations", a-t-il précisé, soulignant que la décision de la justice d'autoriser un procès "ne constitue en aucun cas un jugement final sur le fond".

Les pratiques de Microsoft dans le cloud font par ailleurs l'objet d'un examen des autorités britanniques et de l'Union européenne.

Le régulateur britannique enquête notamment sur les pratiques de licences logicielles du groupe afin de déterminer s'il doit être désigné comme acteur disposant d'un "statut stratégique sur le marché", ce qui l'assujettirait à des obligations spécifiques pour renforcer la concurrence.