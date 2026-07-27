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Information judiciaire sur les véhicules Diesel-Renault conteste avoir commis la moindre infraction
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 18:06
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Renault SA RENA.PA :

* INFORMATION JUDICIAIRE CONCERNANT CERTAINS VÉHICULES DIESEL D’ANCIENNES GÉNÉRATIONS : RENAULT CONTESTE FERMEMENT AVOIR COMMIS LA MOINDRE INFRACTION

Texte original nGNE31GwFx Pour plus de détails, cliquez sur RENA.PA

(Rédaction de Gdansk)

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