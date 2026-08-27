Infleqtion décroche un contrat de suivi de 20 millions de dollars avec la Nasa ; son cours de bourse est en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions de la société de technologie quantique Infleqtion INFQ.N ont progressé de plus de 5% pour atteindre 14,27 dollars

** La Nasa attribue à l’entreprise un contrat de suivi de 20 millions de dollars pour la construction d’un capteur de gravité quantique spatial, portant ainsi son investissement dans le programme à 40 millions de dollars

** INFQ indique qu’elle vise à développer un capteur de gravité quantique spatial utilisant des atomes de rubidium ultra-froids pour mesurer les variations gravitationnelles de la Terre depuis l’orbite

** L'entreprise précise que le développement du matériel se poursuivra jusqu'en 2027, le lancement étant prévu en 2030

** Les cinq analystes qui couvrent le titre lui attribuent la recommandation "acheter" ou mieux; le cours cible médian s'établit à 22 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 13,27% depuis le début de l’année