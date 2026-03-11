Inflation américaine : l'histoire était si belle
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 14:47
Pas de surprise sur l'inflation ce mercredi. Le CPI du mois de février est ressorti en ligne avec les attentes. Sur un an, l'indice des prix à la consommation progresse de 2.4%, un chiffre identique à celui enregistré en janvier. En version core, le CPÏ progresse également de 2.4%, soit le chiffre le plus faible depuis 2021.
Malgré les craintes d'une hausse de l'inflation liée aux droits de douane, la tendance de désinflation s'est globalement prolongée tout au long de l'année 2025 et en ce début d'année 2026.
Ce devrait être une belle nouvelle pour les investisseurs et une bonne nouvelle pour la Fed : l'inflation continue à décélérer, les baisses de taux arrivent. Mais les marchés ont assez peu réagi à ce chiffre. En effet, tout le monde anticipe une remontée de l'inflation dans les prochains mois, compte tenu du choc énergétique lié au conflit au Moyen-Orient.
Les bons chiffres d'inflation depuis quelques mois s'expliquent aussi par un facteur technique. Sans rentrer dans la tambouille du BLS (Bureau of Labor Statistics), la non-publication du CPI en octobre (pour cause de shutdown) a créé une base de comparaison plus favorable pour quelques mois.
Enfin, il faut noter que la tendance de désinflation n'a jusqu'ici pas été aussi nette sur le PCE, la mesure d'inflation privilégiée par la Fed. Une différence qui s'explique par la pondération donnée à chaque composante de l'indice.
