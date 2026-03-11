 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Inflation américaine : l'histoire était si belle
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 14:47

En février, l'inflation sous-jacente a atteint son plus bas niveau depuis 5 ans. Mais les investisseurs anticipent une inversion de la tendance dans les prochains mois.

Pas de surprise sur l'inflation ce mercredi. Le CPI du mois de février est ressorti en ligne avec les attentes. Sur un an, l'indice des prix à la consommation progresse de 2.4%, un chiffre identique à celui enregistré en janvier. En version core, le CPÏ progresse également de 2.4%, soit le chiffre le plus faible depuis 2021.

Malgré les craintes d'une hausse de l'inflation liée aux droits de douane, la tendance de désinflation s'est globalement prolongée tout au long de l'année 2025 et en ce début d'année 2026.

Ce devrait être une belle nouvelle pour les investisseurs et une bonne nouvelle pour la Fed : l'inflation continue à décélérer, les baisses de taux arrivent. Mais les marchés ont assez peu réagi à ce chiffre. En effet, tout le monde anticipe une remontée de l'inflation dans les prochains mois, compte tenu du choc énergétique lié au conflit au Moyen-Orient.

Les bons chiffres d'inflation depuis quelques mois s'expliquent aussi par un facteur technique. Sans rentrer dans la tambouille du BLS (Bureau of Labor Statistics), la non-publication du CPI en octobre (pour cause de shutdown) a créé une base de comparaison plus favorable pour quelques mois.

Enfin, il faut noter que la tendance de désinflation n'a jusqu'ici pas été aussi nette sur le PCE, la mesure d'inflation privilégiée par la Fed. Une différence qui s'explique par la pondération donnée à chaque composante de l'indice.

Inflation
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank