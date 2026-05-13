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Infineon : reprend 6% à 60,9E, revient à 1E de ses records
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 10:17

Après un trou d'air de -3,6% la veille, Infineon inverse la vapeur et matérialise une envolée de 6% vers 60,9E, revenant ainsi à moins de 2% du record de clôture établi à 61,8E du 11 mai : un nouvel épisode de hausse "FOMO" s'enclencherait au-delà de 62E.
Le titre progresse à un rythme supérieur à 10% par semaine, soit 2,1% par jour, et c'est une véritable furia haussière qui se perpétue depuis le "gap" haussier apparu au-dessus de 49,5E le 22 avril, avec 9 records absolus consécutifs "intraday" en 10 séances.
Le P/E atteint 35, le plus haut jamais vu sur cette valeur, pour revenir sous 30, il faudrait que le titre corrige jusque vers 47E, son précédent record du 25 février.

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