Infineon relève ses prévisions annuelles, porté par la demande liée à l'IA
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 08:56
Infineon Technologies a annoncé mercredi un chiffre d'affaires de 3,81 milliards d'euros (en hausse de 6% sur un an) pour le deuxième trimestre de son exercice décalé. Le bénéfice net s'élève à 301 MEUR, contre 232 MEUR un an plus tôt.
Le groupe allemand a surtout relevé ses perspectives annuelles, estimant désormais que son chiffre d'affaires progressera "de manière significative" en 2026, alors qu'il anticipait auparavant une croissance modérée. La marge opérationnelle est attendue autour de 20%.
Infineon, comme plusieurs fabricants de puces, bénéficie des investissements massifs dans les infrastructures d'IA. Le directeur général Jochen Hanebeck a indiqué que les solutions d'alimentation électrique du groupe pour les centres de données IA faisaient l'objet d'une "très forte demande".
Le groupe prévoit environ 1,5 MdEUR de revenus liés aux centres de données IA sur l'exercice 2026, avant une nouvelle accélération attendue en 2027.
Dans l'automobile, Infineon évoque une amélioration des prises de commandes, notamment dans les véhicules définis par logiciel "software defined vehicles". Le groupe reste toutefois prudent sur ce marché, qui continue de peser sur certaines marges.
Infineon a par ailleurs annoncé une réorganisation de ses activités à partir du quatrième trimestre fiscal. Le groupe passera de quatre divisions à trois afin d'accélérer la prise de décision.
Les investisseurs semblent toutefois préoccupés par la pression sur les marges et la faiblesse du segment des véhicules électriques.
Le marché a également réagi au fait que le groupe n'a pas relevé sa prévision de 1,5 MdEUR de chiffre d'affaires lié aux centres de données IA pour l'exercice 2026. En préouverture, le titre recule d'environ 4%, après avoir gagné 6,5% la veille.
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