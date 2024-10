Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Infineon : pullback sous les 30E, 'gap' sous 30,67E information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 14:44









(CercleFinance.com) - Infineon accélère son pullback sous les 30E et ouvre au passage un 'gap' sous 30,67E.

Le titre préserve encore le petit support court terme des 29,6E mais n'a presque plus de marge de sécurité : la cassure du plancher majeur des 28,5E déboucherait sur une glissade en direction de la zone des 22,8/22,5E.





Valeurs associées INFINEON TECHNOLOGIES 30,08 EUR XETRA -2,23%