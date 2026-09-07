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Infineon : le support des 54 EUR a tenu
information fournie par Zonebourse 07/09/2026 à 13:06
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Infineon repasse les 59 EUR : le support des 54 EUR (29 juillet, 24 août, 3 septembre) a tenu et le titre refranchit la MM20 (58 EUR), ce qui ouvre la route des 63,3 EUR (MM50) puis 64,6 EUR (résistance des 4 et 12 août).

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INFINEON TECHNOLOGIES
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