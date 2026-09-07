Infineon : le support des 54 EUR a tenu

Infineon repasse les 59 EUR : le support des 54 EUR (29 juillet, 24 août, 3 septembre) a tenu et le titre refranchit la MM20 (58 EUR), ce qui ouvre la route des 63,3 EUR (MM50) puis 64,6 EUR (résistance des 4 et 12 août).
Valeurs associées
|59,200 EUR
|XETRA
|+4,12%
A lire aussi
-
Le groupe Jaguar Land Rover a annoncé lundi qu'il allait supprimer environ 4.000 emplois à l'échelle mondiale au cours des deux prochaines années, dans le cadre d'un plan plus large visant à réduire les coûts et à améliorer sa compétitivité. Le constructeur ... Lire la suite
-
GB: Le ministre des Finances tente d'insuffler de l'optimisme quant à l'économie avant son premier budget
par Andy Bruce Le ministre britannique des Finances, John Healey, a profité de son premier grand discours depuis son entrée en fonction pour offrir une vision plus optimiste de l'économie, à quelques semaines de la présentation d'un budget annuel qui pourrait ... Lire la suite
-
Défense : face aux réticences de Rome, Berlin et Paris, l'UE abandonne à la dernière minute son panel d'experts
L'UE cherche à renforcer sa défense face à la menace russe et au risque d'un désengagement des États-Unis en Europe, mais les 27 États membres restent jaloux de leurs prérogatives en la matière. "Pas la meilleure voie à suivre". Les réticences de la France, l'Allemagne ... Lire la suite
-
Des véhicules cabriolets aux systèmes de défense aérienne: le géant Volkswagen a annoncé lundi la reconversion de son usine d'Osnabrück (ouest), symbole du virage de l'industrie automobile allemande en crise vers le secteur florissant de la défense. Les carnets ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|0,66
|+11,49%
|8 297,65
|+0,23%
|0,071
|-7,91%
|138,55
|+7,99%
|97,46
|+1,61%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer