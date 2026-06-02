Infineon entouré après des propos favorables de Jefferies

(Zonebourse.com) - Infineon s'adjuge 6,9% à 85,9 EUR à Francfort, le titre du fabricant de semi-conducteurs profitant d'un relèvement d'objectif de cours de 75 à 96 EUR avec un conseil "achat" maintenu chez Jefferies, qui met en avant la demande dans les solutions de gestion de l'alimentation pour l'IA.
"Nous prévoyons que les revenus liés à l'IA d'Infineon bénéficieront d'un renforcement de la demande, d'une capacité accrue et d'une hausse des prix au cours de l'exercice 2027, ce qui entraînera de nouvelles améliorations des estimations de bénéfices", affirme le broker.
Parallèlement, l'intermédiaire financier s'attend à ce que les cycles haussiers des puces automobiles et industrielles se renforcent encore grâce à la demande liée au restockage et à l'augmentation des prix.
Selon Jefferies, l'action Infineon se négocie actuellement à 32 fois un BPA consensuel de l'exercice 2027, et ses propres estimations de BPA pour les exercices 2027 et 2028 sont 11% supérieures au consensus.
Son nouvel objectif de cours repose sur un multiple de 33 fois, supérieur de 15% à celui de l'ensemble des pairs d'Infineon, ce qu'il juge "soutenu par la part croissante des revenus provenant des centres de données dédiés à l'IA" et correspondant également à la prime historique de l'action.
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