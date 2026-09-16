Infineon cède une activité de puces mémoires pour 1,12 milliard de dollars, se recentre sur l'électrification

( AFP / RONNY HARTMANN )

Le fabricant allemand de semi-conducteurs Infineon a annoncé mercredi la vente pour 1,12 milliard de dollars (974 millions d'euros) d'une activité de puces mémoires embarquées au groupe taïwanais Winbond, afin de se recentrer sur ses principaux moteurs de croissance, notamment dans l'électrification.

La transaction, entièrement payée en numéraire, inclut "un portefeuille de mémoires NOR Flash ainsi que des produits F‑RAM destinés à des clients des secteurs de l'automobile, de l'industrie et des infrastructures", selon un communiqué.

La finalisation de la vente est attendue "au cours de la seconde moitié de l'année 2027", sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires, est-il précisé.

L'opération permet à Infineon d'aligner encore davantage son portefeuille et l’allocation de son capital sur ses moteurs de croissance essentiels", a déclaré Peter Schiefer, président de la division Automobile d'Infineon, dans le communiqué.

Winbond est présenté comme un "fournisseur de premier plan spécialisé dans les solutions de mémoire".

A la bourse de Francfort, l'action du fabricant de semi-conducteurs progressait mollement (+0,94%) vers 15H00 GMT.

Infineon ne quitte pas complètement le secteur: le groupe conserve ses puces mémoires à forte valeur ajoutée destinées notamment à l'aérospatial, à la défense, à l'automobile et aux applications industrielles critiques, a-t-il indiqué.