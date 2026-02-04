 Aller au contenu principal
Infineon augmente ses investissements avec la demande des centres de données IA
04/02/2026

Infineon IFXGn.DE , dont les puces sont utilisées pour alimenter les centres de données d’IA, a annoncé mercredi s’attendre à une hausse de près des deux tiers du chiffre d’affaires de cette activité, qui devrait atteindre 2,5 milliards d’euros au cours de son exercice fiscal 2027, alors que le groupe allemand augmente ses investissements pour répondre à la demande.

Infineon vise un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros pour ses puces au cours de l'exercice 2026, qui a débuté le 1er octobre.

Afin de faire face à la demande anticipée, le groupe a relevé ses investissements prévus pour l’exercice 2026 d’environ 500 millions d’euros, à 2,7 milliards d’euros, afin d’accroître ses capacités de production pour les alimentations électriques de centres de données.

"Afin de servir au mieux nos clients, nous adaptons notre capacité de production pour répondre à la demande croissante et avançons nos investissements dans ce domaine", a déclaré mercredi le président du directoire Jochen Hanebeck.

Infineon a également fait état d’un chiffre d’affaires de 3,66 milliards d’euros au premier trimestre, légèrement supérieur aux 3,62 milliards d’euros attendus par les analystes, selon un consensus Vara Research.

Le chiffre d’affaires de la division systèmes de puissance et capteurs a reculé de 3% par rapport au trimestre précédent, à 1,17 milliard d’euros, mais devrait croître à un rythme nettement supérieur à la moyenne du groupe sur l’ensemble de l’année, porté par la demande des centres de données, a déclaré Infineon.

(Hakan Ersan et Miranda Murray, version française Elena, Smirnova, édité par Augustin Turpin)

INFINEON TECHNOLOGIES
41,075 EUR XETRA 0,00%
