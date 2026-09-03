Indra s'apprête à dévoiler ses solutions de défense aérienne et antidrones

Le groupe présentera ses technologies lors du salon de défense MSPO, organisé du 8 au 11 septembre à Kielce, en Pologne.

Dans un contexte de renforcement des capacités de défense en Europe centrale et orientale, Indra compte bien profiter du salon MSPO pour mettre en avant sa solution intégrée de défense aérienne, antiaérienne et antidrones à plusieurs niveaux.

Concrètement, le dispositif comprend "AirDef" (soit son système de commandement et de contrôle de défense aérienne) ainsi que "C-UAS" (sa solution de lutte contre les drones) et peut fonctionner avec ses systèmes terrestres de guerre électronique.

Le groupe exposera également le récepteur d'alerte radar ALR-400, le système de contre-mesures infrarouges InShield DIRCM et le radar NEMUS à antenne active à balayage électronique (AESA), récemment retenu par Rheinmetall pour son système de protection active StrikeShield.

Déjà présent en Pologne, où il modernise des bases aériennes avec de nouveaux radars, Indra entend renforcer la coopération industrielle locale, les transferts de technologies et le développement conjoint de solutions destinées également à d'autres marchés.

En milieu d'après-midi, le titre cédait près de 2,7% à la Bourse de Madrid.