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Indra modernise la billetterie du métro de Washington, jusqu'à 75 MUSD de contrat
information fournie par Zonebourse 23/06/2026 à 11:29

Le groupe espagnol va renforcer sa présence aux Etats-Unis en équipant l'ensemble du réseau de la capitale fédérale avec de nouveaux terminaux de vente et de service aux voyageurs.

Indra Group annonce avoir été retenu par la Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA) afin de renouveler le système de distribution automatique de titres de transport du métro de Washington. Le contrat prévoit un montant initial de 38,9 MUSD et pourra atteindre 75 MUSD avec l'ensemble des options.

Concrètement, le projet comprend la conception, la fabrication, l'installation et la maintenance pendant 15 ans de jusqu'à 450 terminaux clients destinés à remplacer les distributeurs actuels. Les équipements seront déployés dans 98 stations réparties sur les cinq lignes du réseau, qui accueille plus de 500 000 voyageurs par jour.

Produits en partie dans la nouvelle usine d'Indra à Olathe, au Kansas, ces terminaux intégreront notamment la billettique basée sur les comptes utilisateurs (Account-Based Ticketing, ABT), les paiements par carte bancaire et smartphone (EMV) ainsi que les portefeuilles numériques.

Ils proposeront également une interface multilingue prenant en charge jusqu'à 15 langues et des fonctionnalités renforcées d'accessibilité conformes aux normes américaines ADA (Americans with Disabilities Act).

Après avoir reculé de 2,6% hier, le titre Indra Sistemas lâche 1% en fin de matinée à Madrid. Il affiche toutefois une progression de plus de 9% depuis le début de l'année.

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