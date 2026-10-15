Indra : l'usine du Kansas est désormais "pleinement opérationnelle"

Ce site avait nécessité quelque 50 MEUR d'investissements. Il permettra maintenant au groupe espagnol d'y lancer sa production de radars et de systèmes de communication destinés au contrôle aérien et à la défense aux Etats-Unis. Le site devrait contribuer à la création de plus de 200 emplois locaux.

Indra Group a annoncé que son usine d'Olathe, au Kansas, était désormais pleinement opérationnelle. Le site de 10 963 m², qui représente un investissement de 50 millions de dollars, produit notamment des radars de nouvelle génération et des radios numériques destinés aux programmes de l'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA).

L'installation doit également fabriquer plus de 1 500 radios ADS-B et des systèmes portables de navigation aérienne tactique pour l'armée de l'air américaine.

Complémentaire d'une usine existante à Overland Park, cette implantation doit permettre de créer plus de 200 emplois locaux et de doubler les effectifs du groupe dans la région.

Le titre Indra Sistemas progresse de 0,35% à la Bourse de Madrid, autour des 62,7 euros.