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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 08:17

* SECTEUR DU VOYAGE - Les actions des entreprises liées à l'industrie du voyage, telles que les compagnies aériennes, seront très surveillées à l'ouverture alors que l'accord annoncé entre les États-Unis et l'Iran fait baisser les prix du pétrole, ce qui devrait réduire la pression sur les coûts et soutenir la demande de voyages de la part de la clientèle.

Les COMPAGNIES PÉTROLIÈRES devraient en revanche être pénalisées par la baisse des cours du brut.

* DROITS DE DOUANE - Le président Donald Trump a averti lundi, dans une interview accordée au New York Post, que les États-Unis "n'auraient d'autre choix" que d'imposer des droits de douane de 100% sur tous les champagnes et tous les vins en provenance de France si Paris ne supprimait pas sa taxe sur les géants américains du numérique.

* SAINT-GOBAIN SGOB.PA a annoncé lundi avoir signé un accord définitif en vue de la cession de ses activités de distribution spécialisée en Suède, en Norvège et au Danemark, principalement sous la marque Dahl, à Kesko, pour une valeur d'entreprise d'environ 1,5 milliard d'euros.

* RENAULT RENA.PA va développer un véhicule militaire en collaboration avec l'entreprise de défense THALES CFP.PA , a annoncé lundi le constructeur automobile, élargissant ainsi ses projets visant à soutenir les efforts de réarmement en Europe.

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA a annoncé lundi une collaboration stratégique avec Hon Hai Technology Group (Foxconn) 2317.TW autour du développement d'une nouvelle génération de centres de données dédiés à l'IA.

* HOLCIM HOLN.S a obtenu l'autorisation de l'UE pour son acquisition du groupe allemand Xella, après s'être engagé à céder une activité en Roumanie, a annoncé vendredi la Commission européenne.

* BAE SYSTEMS BAES.L , LEONARDO LDOF.MI - Londres et Tokyo ont annoncé dimanche un partenariat technologique visant à renforcer la sécurité nationale et se sont engagés à accélérer le développement de leur avion de combat de nouvelle génération, le GCAP, développé par une coentreprise regroupant la société britannique BAE Systems, le groupe italien Leonardo et Japan Aircraft Industrial Enhancement.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BAE SYSTEMS
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HOLCIM
74,560 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
HON HAI PRECISIO
5,7035 USD OTCBB 0,00%
LEONARDO
53,480 EUR MIL 0,00%
RENAULT
27,770 EUR Euronext Paris 0,00%
SAINT-GOBAIN
75,760 EUR Euronext Paris 0,00%
SCHNEIDER ELECTRIC
265,300 EUR Euronext Paris 0,00%
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