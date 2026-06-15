MMA: à la Maison Blanche, Gane bat Pereira et obtient la ceinture intérimaire UFC des poids lourds

Le combattant français de MMA Ciryl Gane avant son combat contre le Brésilien Alex Pereira lors de l'"UFC Freedom 250", à la Maison Blanche, le 14 juin 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Le Français Ciryl Gane a dominé la star brésilienne Alex Pereira par KO technique pour obtenir la ceinture intérimaire UFC des poids lourds au cours d'une soirée de combats exceptionnellement organisée à la Maison Blanche, à Washington.

Sous les yeux du président américain Donald Trump, Gane a fait la différence d'un puissant coup décoché du droit au visage de Pereira et s'est imposé après environ une minute et demie de combat dans le deuxième round.

Le Français de 36 ans reprend ainsi sa marche en avant huit mois après un combat pour le titre suprême arrêté très tôt par l'arbitre, son adversaire britannique Tom Aspinall n'ayant pu poursuivre après que Gane lui avait involontairement mis des doigts dans l'oeil.

Contre Pereira, grand nom du MMA qui faisait ses premiers pas en poids lourds et visait une troisième ceinture dans une troisième catégorie de poids différente - du jamais-vu à l'UFC - Gane a livré une démonstration de force.

Après avoir pris l'avantage, "Bon Gamin" a roué de coups précis et étourdissants le Brésilien de 38 ans.

Avant ça, le Vendéen paraissait déjà avoir dominé les débats dans le premier tour en résistant à une entrée en matière particulièrement agressive de Pereira.

Juste après son combat remporté, il a échangé une poignée de mains avec Donald Trump, toujours installé au bord de la cage grillagée, lui qui fêtait son 80e anniversaire ce dimanche 14 juin.

Avec cette victoire éclatante, Gane compte bien concrétiser une nouvelle occasion de combattre pour la ceinture incontestée des poids lourds qu'il convoite.

Jusque-là, il a échoué à trois reprises à la conquérir.

En octobre 2025, son combat contre Tom Aspinall avait tourné court, stoppé dès le premier round par l'arbitre sur un "no contest".

Avant ça, le titre suprême s'était déjà refusé à lui contre deux des plus grands noms du MMA. En 2022, de justesse face au Camerounais Francis Ngannou, et en 2023, sèchement face à la légende américaine Jon Jones.

Pereira, déjà titré en poids moyens et mi-lourds en UFC, a lui encaissé sa quatrième défaite en 17 combats.