Inditex accélère la cadence mais déçoit avec son résultat opérationnel

Inditex, le numéro un mondial du prêt-à-porter et propriétaire de la chaîne Zara, a fait état mercredi d'une hausse de 9,2% de son chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'exercice, avec des ventes qui ont accéléré au deuxième trimestre en dépit des températures caniculaires qui ont frappé l'Europe au début de l'été.

Son résultat opérationnel est toutefois ressorti un peu en-deçà des prévisions des analystes, ce qui provoquait une baisse de son titre à la Bourse de Madrid.

Le groupe, qui détient également l'enseigne de mode pour jeunes Pull&Bear et la griffe plus haut de gamme Massimo Dutti, a vu son chiffre d'affaires grimper de 7,6% à 19,8 milliards d'euros sur son premier semestre décalé, clos fin juillet. A taux de change constants, ses ventes ont augmenté de 9,2%.

Sur le seul deuxième trimestre, sa croissance à changes constants atteint 9,5%, marquant une nette accélération par rapport au premier trimestre ( 8,8%) et dépassant largement le consensus qui s'était établi à 8,9%.

Dans un communiqué, le détaillant attribue, comme toujours, ses bonnes performances à sa capacité d'innovation et à sa flexibilité, deux atouts qui lui permettent de répondre rapidement à l'évolution de la demande grâce à ses ateliers de confection situés au plus près de ses magasins.

Le groupe a vu son excédent brut d'exploitation (Ebit) progresser de 7,6% à 3,8 milliards d'euros sur la période, là où les analystes espéraient un résultat de plus de 3,9 milliards d'euros.

Des coûts opérationnels en forte hausse

Cette performance inférieure aux attentes est due à la forte progression de ses dépenses opérationnelles, qui ressortent en hausse de 8,3% sur les six premiers mois de l'exercice. En incluant les loyers, leur croissance dépasse de 0,5 point de pourcentage celle des ventes en données publiées.

Le bénéfice net a augmenté de son côté de 6,8% pour atteindre 3 milliards d'euros.

Inditex, qui compte au total 5 444 magasins dans 215 pays contre 5 528 points de vente un an plus tôt, indique que ses collections d'automne/hiver ont été jusqu'ici bien accueillies, ce qui s'est traduit par une croissance de ses ventes de 9% à taux de change constants sur la période allant du 1er août au 7 septembre.

Sa marge brute, ressortie en amélioration de 0,4 point de pourcentage à 58,7% au premier semestre, est toujours attendue stable, à plus ou moins 0,5 point près, sur l'ensemble de l'exercice.

"Entre la modernisation de leurs magasins qui commence vraiment à payer et les nouvelles normes européennes qui vont pousser tous les acteurs du secteur à monter leurs prix, Inditex dispose d'un vrai boulevard devant lui pour doper ses performances", réagissent ce matin les analystes de Jefferies.

A l'achat sur le titre, le broker américain vise un objectif de 67 euros.

Quant aux équipes de RBC, elles renouvellent ce matin leur opinion surperformance sur la valeur, assortie d'une cible de 63 euros.

"Le flux de trésorerie disponible (FCF) pourrait enfin connaître un point d'inflexion cette année, maintenant que le gros des investissements dans la logistique est passé", ajoute le courtier canadien.

Après avoir perdu près de 5% en début de séance, le titre Inditex limitait son repli vers 11h00 à la Bourse de Madrid pour ne plus céder que 3,6% autour de 54,5 euros, accusant la deuxième plus forte baisse de l'indice STOXX Europe 600.

Aux niveaux actuels, l'action repasse dans le rouge (-3,6%) depuis le début de l'année, à comparer avec un gain de 8% pour l'indice paneuropéen.