Indian Oil et HPCL achètent 2 millions de barils de pétrole vénézuélien à Trafigura - sources commerciales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le principal raffineur indien, Indian Oil Corp IOC.NS et Hindustan Petroleum Corp
HPCL.NS ont acheté ensemble 2 millions de barils de brut vénézuélien Merey au négociant Trafigura pour livraison dans la deuxième quinzaine d'avril, selon des sources commerciales.
L'achat de pétrole vénézuélien est le premier effectué par HPCL, IOC ayant déjà acheté du pétrole vénézuélien en 2024, selon les données compilées par Reuters.
Le prix de Merey est lié à l'indice de référence de Dubaï et reflète les taux similaires auxquels Reliance Industries
RELI.NS a acheté du pétrole vénézuélien au négociant Vitol, a déclaré l'une des sources, qui ont toutes parlé sous le couvert de l'anonymat.
