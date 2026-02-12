Fromages, crème, lait : la Chine boucle son enquête sur les produits laitiers de l'UE et réduit ses droits de douane

Pour les Européens, cette procédure est jugée comme une mesure de rétorsion, car elle avait été annoncée au lendemain de l'annonce par l'UE de sa décision d'imposer des droits de douane élevés sur les véhicules électriques fabriqués en Chine.

( AFP / GREG BAKER )

La Chine va imposer des droits de douane allant jusqu'à 11,7% sur certains produits laitiers importés de l'Union européenne, a annoncé le ministère chinois du Commerce jeudi 12 février. Des droits bien inférieurs à ceux appliqués temporairement jusque-là.

Le gouvernement chinois a pris cette décision à l'issue d'une enquête antisubventions lancée en août 2024.

L'enquête a finalement établi que certains produits laitiers de l'UE ont bénéficié de subventions ayant abouti à "un préjudice réel pour l'industrie laitière chinoise", a indiqué jeudi le ministère chinois du Commerce.

Fromages frais, crème, bleus...

Les nouveaux droits de douane, qui peuvent aller de 7,4% à 11,7%, seront appliqués à partir de vendredi et pour cinq ans, a-t-il précisé. Ils concernent toute une série de produits, notamment les fromages frais et transformés, les fromages bleus ainsi que certains laits et crèmes.

Des droits de douane "provisoires" de 21,9% à 42,7% étaient entrés en vigueur en décembre.

Les relations commerciales entre l'UE et la Chine sont sous tension depuis 2024. Après le bras de fer sur l'automobile, Pékin a également ciblé les importations de cognac et autres brandys européens.

L'UE reproche aussi à la Chine d'entretenir à coup de subventions d'énormes surcapacités dans la production d'acier, qui mettent en péril l'industrie européenne.