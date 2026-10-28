Inde: Jio s'envole pour ses débuts en Bourse après une introduction record

Le milliardaire indien et président de Reliance Industries, Mukesh Ambani (d), et son épouse Nita Ambani, saluent l'assistance lors de l'introduction en bourse de Jio Platforms à la Bourse de Bombay, le 28 octobre 2026 en Inde ( AFP / Indranil MUKHERJEE )

Jio Platforms, l'un des principaux groupes indiens de télécommunications et de services numériques, a vu son action bondir de plus de 27 % mercredi après une introduction record couronnant des années d'efforts pour diversifier le conglomérat du milliardaire Mukesh Ambani au‑delà du raffinage pétrolier.

Le titre de cette société, qui regroupe le principal opérateur mobile indien et les activités numériques de Reliance Industries, le groupe d'Ambani, a clôturé sa première journée de cotation à la Bourse nationale de l'Inde 1.417,5 roupies, contre un prix d'introduction de 1.119 roupies, qui avait initialement valorisé le groupe à 3,2 milliards de dollars.

L'envolée du titre mercredi a porté la valorisation de Jio à environ 137 milliards de dollars, ce qui en fait la deuxième société cotée la plus valorisée d'Inde, derrière sa maison mère.

Lancé il y a une décennie, le service mobile de Jio a bouleversé le marché grâce à des rabais agressifs lui permettant de conquérir rapidement des clients aux dépens de ses rivaux Bharti Airtel et Vodafone.

Avec plus de 530 millions d'abonnés, l'entreprise tire aujourd'hui l'essentiel de ses revenus des télécoms, mais elle s'est développée ces dernières années dans les services numériques et l'intelligence artificielle.

Cette cotation, l'une des plus attendues de l'année, avait suscité une forte demande la semaine dernière, les investisseurs ayant présenté 22 fois plus de demandes que le nombre de titres proposés.

"Démocratiser toutes les technologies"

"Au cours de nos dix premières années d'existence, nous avons démocratisé l'accès aux données. Pour les dix prochaines, notre objectif est de démocratiser toutes les technologies capables de transformer la vie des Indiens", a déclaré Akash Ambani, directeur général de Jio Platforms et fils aîné de Mukesh Ambani, lors de la cérémonie d'entrée en Bourse à Bombay, la capitale financière de l'Inde.

Akash Ambani, directeur général de Jio Platforms, lors de la cérémonie d'introduction en bourse (IPO) du groupe de télécommunications et de services numériques à la Bourse NSE) de Bombay, le 28 octobre 2026 en Inde ( AFP / Indranil MUKHERJEE )

"L'intelligence artificielle, le cloud, les appareils connectés, la connectivité, y compris depuis l'espace, ainsi que des services numériques qui restent encore à imaginer", a-t-il ajouté.

Des analystes de Nomura, qui ont suivi le cours du titre mercredi, estiment que la stratégie de Jio est désormais passée de la conquête de nouveaux abonnés à l'augmentation des revenus tirés de chaque client.

"Nous estimons que le cycle d'investissements massifs dans la 5G est désormais largement derrière Jio, ce qui devrait dégager d'importants flux de trésorerie", ont-ils affirmé.

Des experts estiment que Jio est au cœur de la stratégie de Reliance visant à dépasser le secteur pétrolier et qu'il soutient ses ambitions technologiques futures.

La presse locale a rapporté que le groupe envisageait une constellation de satellites en orbite basse pour fournir des services Internet depuis l'espace, un projet qui le placerait en concurrence avec Starlink, la société du magnat américain de la tech, Elon Musk, qui tente depuis des années de se lancer en Inde.

M. Musk a accusé plus tôt dans le mois des "oligarques" indiens non identifiés d'empêcher le déploiement de Starlink dans le pays, et qualifié le président de Reliance de "Premier ministre Ambani" et de "véritable patron de l'Inde".

Reliance a répliqué en soulignant qu'il n'avait jamais "craint la concurrence" et qu'il accueillait favorablement les offres des rivaux dans les communications par satellite, y compris Starlink.

Si Jio s'est diversifié au-delà des télécommunications, plusieurs experts mettent toutefois en garde les investisseurs, estimant qu'il faudra du temps avant que ces nouveaux investissements ne permettent à l'entreprise d'en récolter les fruits.

La monétisation de ses nouveaux services numériques "reste encore à démontrer à grande échelle", ont souligné plus tôt ce mois-ci des analystes de la société de services financiers Emkay Global, qualifiant l'entreprise de "moteur numérique de l'Inde".