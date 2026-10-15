Inde : Jio, branche numérique de Reliance, veut lever plus de 3 milliards de dollars en Bourse

( AFP / INDRANIL MUKHERJEE )

Jio Platforms, branche numérique du conglomérat indien Reliance, a indiqué viser une levée de fonds de plus de 3 milliards de dollars pour son entrée en Bourse prévue la semaine prochaine, qui pourrait être un record pour le pays.

L'entreprise contrôlée par le milliardaire Mukesh Ambani met sur le marché 270 millions de nouvelles actions à un prix compris entre 1.065 et 1.119 roupies (11,22 à 11,79 dollars), a-t-elle indiqué dans un communiqué publié tard mercredi.

Une vente dans le haut de cette fourchette permettrait de lever environ 3,2 milliards de dollars, dépassant le précédent record national pour une introduction en bourse de 2,9 milliards de dollars, établi par Hyundai Motor India en 2024.

Les souscriptions à l'entrée en Bourse commencent le 21 octobre, avec une cotation visée une semaine plus tard.

Reliance Industries, groupe indien ayant la plus haute valorisation boursière, a entrepris de diversifier ses activités au delà du raffinage pétrolier et de la pétrochimie, pour se développer dans les télécommunications, les services numériques et l’énergie verte, avec Jio Platforms au centre de cette stratégie.

Jio a développé son activité dans l'intelligence artificielle, les services de réseau pour entreprises, mais est surtout connue pour sa filiale télécoms Jio Infocomm, devenue le premier opérateur mobile indien en nombre d'abonnés.

Les services mobiles de Jio ont bouleversé le marché indien des télécommunications avec des remises très agressives qui lui ont permis de gagner rapidement des clients aux dépens de ses concurrents Bharti Airtel et Vodafone.

L'opérateur compte désormais plus de 530 millions d'abonnés et gère environ 60 % du trafic de données mobiles en Inde.

L'entreprise a levé plus de 20 milliards de dollars en 2020 auprès d'investisseurs internationaux de géants de la technologie comme Meta et Alphabet, finançant un ambitieux écosystème numérique couvrant les paiements, la diffusion de contenus de divertissement en streaming et les services en ligne.