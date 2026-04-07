Inde: démission du patron d'Air India, Campbell Wilson

Le PDG de la compagnie aérienne Air India, Campbell Wilson, lors de la cérémonie d'inauguration du centre de maintenance, de réparation et de révision (MRO) d'aéronefs, à l'aéroport international de Bengaluru, le 4 septembre 2024 en Inde ( AFP / Idrees MOHAMMED )

Le patron d'Air India, Campbell Wilson, a démissionné, a annoncé mardi la compagnie aérienne indienne.

"Le moment est venu pour moi de passer le relais pour la prochaine phase de l’essor d’Air India", a déclaré M. Wilson qui avait pris ses fonctions en 2022, après la privatisation de la compagnie.

"M. Wilson avait informé en 2024 Natarajan Chandrasekaran, président d’Air India, de son intention de se retirer en 2026 et travaille depuis à préparer l’organisation et l’équipe dirigeante à la transition", a précisé le communiqué.

L'agence de presse Press Trust of India avait indiqué qu'"il aurait présenté sa démission avant la fin de son mandat de cinq ans".

"Les quatre années qui ont suivi la privatisation d’Air India" ont notamment été marquées par "le renouvellement de l'équipe de direction, des effectifs, de la culture d’entreprise et des modes de fonctionnement" et "l’ajout de 100 avions supplémentaire à la flotte", a tenu à souligner le directeur général.

Il estime le moment opportun pour "passer le relais pour la prochaine phase de l’essor d’Air India", à l’approche des livraisons, à partir de 2027, de près de 600 avions supplémentaires.

Un comité chargé de trouver son successeur dans les prochains mois a été mis en place, précise la compagnie.

Air India est depuis quelques mois soumise à un contrôle renforcé des autorités de régulation, à la suite d'incidents liés à la sécurité et à des dysfonctionnements opérationnels.

Ses efforts pour moderniser la flotte, améliorer la qualité des services et harmoniser les opérations se sont heurtés à des vents contraires, notamment des perturbations des chaînes d’approvisionnement, des retards de livraison d’avions et une hausse des coûts.

Le mandat de M. Wilson a été marqué par le crash en juin 2025 d’un d'un Boeing 787 Dreamliner d'Air India à destination de Londres.

Il s'était écrasé peu après son décollage de l'aéroport d'Ahmedabad (ouest de l'Inde), tuant 241 des 242 personnes à bord et 19 au sol.

Le PDG de la première compagnie aérienne indienne IndiGo, Pieter Elbers, lors d'une conférence de presse à New Delhi, le 30 mai 2025 en Inde ( AFP / Money SHARMA )

Le mois dernier, le PDG de la première compagnie aérienne indienne IndiGo, Pieter Elbers, a présenté sa démission, trois mois après une vague d'annulation de plusieurs milliers de vols causée par une mauvaise planification de ses tableaux de service.

Willie Walsh, qui dirige depuis 2020 la principale association mondiale de compagnies aériennes, Iata, a été nommé à la tête d'IndiGo.