Le fonds américain Pershing Square propose de racheter Universal Music pour 55 milliards d'euros

Le fonds américain Pershing Square, détenu par l'investisseur activiste Bill Ackman, a présenté une offre de rachat de 55 milliards d'euros pour s'emparer du géant de l'industrie musicale Universal Music Group (UMG), a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

( AFP / VALERIE MACON )

Pershing Square, qui propose de payer en actions et en numéraire, chiffre son offre à 30,40 euros par action UMG, ce qui valorise la maison de disque au catalogue de stars, dont Taylor Swift, The Weeknd et Lady Gaga, à environ 55 milliards, selon des calculs de l'AFP.

L'offre non engageante a été présentée au conseil d'administration d'Universal, précise le communiqué.

A l’issue de cette transaction, que le fonds américain espère finaliser d’ici la fin de l’année, la nouvelle société née de la fusion entre UMG et Pershing Square SPARC Holdings serait cotée à la Bourse de New York.

"Depuis l’introduction en Bourse d’UMG, Sir Lucian Grainge et la direction de la société ont accompli un travail remarquable en développant et en enrichissant un catalogue d’artistes de classe mondiale, tout en générant d’excellents résultats financiers", a déclaré Bill Ackman dans le communiqué.

"Cependant, le cours de l’action UMG a stagné en raison d’une série de problèmes qui n’ont aucun rapport avec les performances de son activité musicale et, surtout, qui peuvent tous être résolus grâce à cette opération", a-t-il assuré.

Parmi les interrogations soulevées par l'investisseur: l'incertitude autour de la participation de 18% du groupe Bolloré dans la société, son premier actionnaire, mais aussi la sous-utilisation des ressources financières d'UMG.

En août 2021, le géant des médias Vivendi, également propriété de Bolloré, avait déjà vendu 10% d'Universal Music Group au fonds de Bill Ackman.

A la Bourse d'Amsterdam, où Universal Music est cotée, l'entreprise prenait 11,17% à 09H35 GMT mardi, à 19,01 euros.