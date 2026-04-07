 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 13:20

(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Tesla, Virgin Galactic)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,43% pour le Dow Jones .DJI , de 0,41% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,58% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'ÉNERGIE - Le président américain Donald Trump a menacé lundi l'Iran d'une "destruction complète" si un accord n'est pas conclu et le détroit d'Ormuz pas rouvert avant l'expiration de l'ultimatum qu'il a fixé, mercredi à 00h00 GMT, alors que Téhéran a dit vouloir une paix durable et rejeté une proposition de cessez-le-feu temporaire formulée par des médiateurs régionaux.

Le Brent LCOc1 prenait mardi 1,44 dollar, soit une hausse de 1,3%, à 111,21 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain (WTI) CLc1 avançait de 2,32 dollars, soit une progression de 2,1%, à 114,73 dollars le baril.

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Samsung Electronics 005930.KS a déclaré mardi que son bénéfice d'exploitation au premier trimestre devrait avoir dépassé le bénéfice réalisé sur l'ensemble de l'année 2025, citant une flambée des prix des puces en raison de la forte demande dans l'intelligence artificielle (IA) et de goulots d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement.

* SECTEUR DE LA SANTÉ - Les assureurs santé à Wall Street montent en avant-Bourse alors que les Etats-Unis finalisent un projet de hausse de 2,48% des paiements liés au programme Medicare Advantage. Le projet proposé en janvier par l'administration américaine prévoyait initialement une augmentation de seulement 0,09% pour 2027. HUMANA HUM.N bondit de 10,2%, CVS HEALTH CVS.N de 6,3% et UNITEDHEALTH GROUP

UNH.N de 6,8%.

* SECTEUR DU STREAMING MUSICAL - Pershing Square PSHP.L , le fonds de Bill Ackman, a proposé mardi de fusionner son véhicule d'investissement, SPARC Holdings, avec Universal Music Group (UMG) UMG.AS , en vue de créer une nouvelle entité qui serait ensuite cotée à la Bourse de New York. La proposition, en numéraire et en actions, valorise UMG à environ 55,75 milliards d'euros, selon les calculs de Reuters.

* BROADCOM AVGO.O prend 3,6% en avant-Bourse après avoir signé un accord jusqu'en 2031 avec Google, filiale d'ALPHABET

GOOGL.O , pour développer et fournir les futures générations de puces personnalisées destinées à l'intelligence artificielle (IA).

* VIRGIN GALACTIC SPCE.N - L'action de la société de tourisme spatial grimpe de 6,5% en avant-Bourse, poursuivant sa hausse dans un contexte d'intérêt croissant pour le secteur, stimulé par le programme lunaire Artemis II et par la demande d'introduction en Bourse (IPO) de SpaceX, la société spatiale d'Elon Musk.

* APPLE AAPL.O a rencontré des difficultés dans la phase de test technique de son premier iPhone pliable, ce qui pourrait entraîner des retards dans la production de masse et le calendrier d'expédition, a rapporté lundi le Nikkei Asia, citant des sources.

* AMAZON AMZN.O a annoncé lundi avoir conclu un accord avec U.S. Postal Service sur les livraisons de colis. Selon des sources, dans le cadre du nouvel accord, la Poste américaine va conserver environ 80% des livraisons actuelles de son plus gros client.

* TESLA TSLA.O - Les immatriculations de véhicules Tesla en Allemagne ont plus que quadruplé en mars par rapport à l'année précédente, pour atteindre 9.252 unités, selon les données publiées mardi par l'Agence fédérale allemande des transports routiers (KBA).

* FORD MOTOR F.N doit rappeler 422.613 véhicules aux Etats-Unis en raison d'un problème sur les essuie-glaces, annonce mardi National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l'agence américaine de sécurité routière.

* DEERE DE.N - Le fabricant de matériel agricole a accepté lundi de verser 99 millions de dollars dans le cadre d'une enquête aux Etats-Unis relative au "droit à la réparation", les autorités de régulation et les plaignants faisant valoir que certains fabricants limitent la concurrence en contrôlant l'accès aux outils et aux logiciels de réparation.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALPHABET-A
299,9900 USD NASDAQ 0,00%
AMAZON.COM
212,7900 USD NASDAQ 0,00%
APPLE
258,8600 USD NASDAQ 0,00%
BROADCOM
314,4300 USD NASDAQ 0,00%
CVS HEALTH
73,275 USD NYSE 0,00%
DEERE & CO
575,110 USD NYSE -0,14%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 669,88 Pts Index Ex 0,00%
FORD MOTOR
11,600 USD NYSE +0,04%
HUMANA
182,805 USD NYSE 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
21 996,34 Pts Index Ex 0,00%
Pétrole Brent
110,56 USD Ice Europ +1,43%
S&P 500 INDEX
6 611,83 Pts CBOE 0,00%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
TESLA
352,8200 USD NASDAQ 0,00%
UNITEDHEALTH GRO
281,430 USD NYSE 0,00%
UNIVERSAL MUSIC GROUP
18,6650 EUR Euronext Amsterdam +9,12%
VIRGIN GALACTIC
3,030 USD NYSE +23,93%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des policiers devant le consulat israélien à Istanbul après une fusilade, le 7 avril 2026 en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )
    Turquie: fusillade devant le consulat israélien à Istanbul, un assaillant tué
    information fournie par AFP 07.04.2026 14:47 

    Un assaillant "lié à une organisation terroriste" a été tué et deux autres blessés dans une fusillade mardi devant le consulat israélien d'Istanbul, vidé de ses diplomates depuis fin 2023, selon un bilan officiel. Deux policiers en faction devant les locaux ont ... Lire la suite

  • Conséquences d'une frappe à Téhéran
    En direct: Donald Trump menace d'anéantir la "civilisation" iranienne
    information fournie par Reuters 07.04.2026 14:46 

    "Toute une civilisation va mourir ce soir, pour ne jamais réapparaître" : Donald Trump a accentué mardi ses menaces contre l'Iran à l'approche de la fin de son ultimatum pour obtenir du régime de Téhéran un cessez-le-feu de 45 jours. Si la République islamique ... Lire la suite

  • Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez (d) s'entretient avec José Luis Ábalos, alors ministre des Transports, dans un hôtel de Madrid, le 28 octobre 2019 ( AFP / JAVIER SORIANO )
    Espagne: premier jour du procès pour corruption d'un ancien proche du Premier ministre
    information fournie par AFP 07.04.2026 14:33 

    En Espagne, l'embarrassant procès pour corruption de l'ancien ministre José Luis Ábalos, ancien poids lourd du parti socialiste et jadis très proche du Premier ministre Pedro Sánchez, s'est ouvert mardi, une affaire qui met du plomb dans l'aile des socialistes ... Lire la suite

  • sanofi 2 (Crédit: / Wikimedia Commons)
    AlphaValue moins positif sur Sanofi
    information fournie par Zonebourse 07.04.2026 14:28 

    Sanofi s'affiche en léger repli (-0,62%, à 82,07 euros) après l'abaissement de son objectif de cours par AlphaValue et malgré des résultats positifs d'études de phase 2 pour son produit Lunsekimig contre deux maladies respiratoires chroniques. Le laboratoire français ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank