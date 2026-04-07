(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Tesla, Virgin Galactic)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,43% pour le Dow Jones .DJI , de 0,41% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,58% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'ÉNERGIE - Le président américain Donald Trump a menacé lundi l'Iran d'une "destruction complète" si un accord n'est pas conclu et le détroit d'Ormuz pas rouvert avant l'expiration de l'ultimatum qu'il a fixé, mercredi à 00h00 GMT, alors que Téhéran a dit vouloir une paix durable et rejeté une proposition de cessez-le-feu temporaire formulée par des médiateurs régionaux.

Le Brent LCOc1 prenait mardi 1,44 dollar, soit une hausse de 1,3%, à 111,21 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain (WTI) CLc1 avançait de 2,32 dollars, soit une progression de 2,1%, à 114,73 dollars le baril.

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Samsung Electronics 005930.KS a déclaré mardi que son bénéfice d'exploitation au premier trimestre devrait avoir dépassé le bénéfice réalisé sur l'ensemble de l'année 2025, citant une flambée des prix des puces en raison de la forte demande dans l'intelligence artificielle (IA) et de goulots d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement.

* SECTEUR DE LA SANTÉ - Les assureurs santé à Wall Street montent en avant-Bourse alors que les Etats-Unis finalisent un projet de hausse de 2,48% des paiements liés au programme Medicare Advantage. Le projet proposé en janvier par l'administration américaine prévoyait initialement une augmentation de seulement 0,09% pour 2027. HUMANA HUM.N bondit de 10,2%, CVS HEALTH CVS.N de 6,3% et UNITEDHEALTH GROUP

UNH.N de 6,8%.

* SECTEUR DU STREAMING MUSICAL - Pershing Square PSHP.L , le fonds de Bill Ackman, a proposé mardi de fusionner son véhicule d'investissement, SPARC Holdings, avec Universal Music Group (UMG) UMG.AS , en vue de créer une nouvelle entité qui serait ensuite cotée à la Bourse de New York. La proposition, en numéraire et en actions, valorise UMG à environ 55,75 milliards d'euros, selon les calculs de Reuters.

* BROADCOM AVGO.O prend 3,6% en avant-Bourse après avoir signé un accord jusqu'en 2031 avec Google, filiale d'ALPHABET

GOOGL.O , pour développer et fournir les futures générations de puces personnalisées destinées à l'intelligence artificielle (IA).

* VIRGIN GALACTIC SPCE.N - L'action de la société de tourisme spatial grimpe de 6,5% en avant-Bourse, poursuivant sa hausse dans un contexte d'intérêt croissant pour le secteur, stimulé par le programme lunaire Artemis II et par la demande d'introduction en Bourse (IPO) de SpaceX, la société spatiale d'Elon Musk.

* APPLE AAPL.O a rencontré des difficultés dans la phase de test technique de son premier iPhone pliable, ce qui pourrait entraîner des retards dans la production de masse et le calendrier d'expédition, a rapporté lundi le Nikkei Asia, citant des sources.

* AMAZON AMZN.O a annoncé lundi avoir conclu un accord avec U.S. Postal Service sur les livraisons de colis. Selon des sources, dans le cadre du nouvel accord, la Poste américaine va conserver environ 80% des livraisons actuelles de son plus gros client.

* TESLA TSLA.O - Les immatriculations de véhicules Tesla en Allemagne ont plus que quadruplé en mars par rapport à l'année précédente, pour atteindre 9.252 unités, selon les données publiées mardi par l'Agence fédérale allemande des transports routiers (KBA).

* FORD MOTOR F.N doit rappeler 422.613 véhicules aux Etats-Unis en raison d'un problème sur les essuie-glaces, annonce mardi National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l'agence américaine de sécurité routière.

* DEERE DE.N - Le fabricant de matériel agricole a accepté lundi de verser 99 millions de dollars dans le cadre d'une enquête aux Etats-Unis relative au "droit à la réparation", les autorités de régulation et les plaignants faisant valoir que certains fabricants limitent la concurrence en contrôlant l'accès aux outils et aux logiciels de réparation.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)