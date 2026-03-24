Incertitudes sur le conflit au Moyen-Orient, Wall Street ouvre en baisse

La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, le soulagement né de la perspective d'une fin prochaine de la guerre au Moyen-Orient étant retombé alors que les rendements obligataires se tendent à nouveau et les prix du pétrole repartent à la hausse.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 389,20 points, soit 0,84%, à 45.819,27 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 44.17 points, soit 0,67%, à 6.536,83 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède de 151,95 points, soit 0,69%, à 21.794,81 points.

Les investisseurs ont été rassurés par les propos de Donald Trump, ce qui a permis aux principaux indices de Wall Street de se redresser de plus de 1% lundi, soit leur plus forte hausse en une séance depuis le 6 février. Mais cette dynamique s'est essoufflée en raison de l'incertitude qui plane sur le conflit.

Au 25e jour de guerre au Moyen-Orient, l'Iran et Israël ont échangé mardi de nouveaux tirs de missiles, au lendemain du revirement du président Donald Trump annonçant que les Etats-Unis avaient noué des négociations avec Téhéran qui ont permis de dégager "des points d'accord majeurs", ce que dément Téhéran.

Les doutes au Moyen-Orient pèsent sur le sentiment du marché, faisant repartir à la hausse l'indice VIX de la volatilité .VIX , proche désormais des 27 points.

"Les responsables iraniens ont nié à plusieurs reprises que les négociations avec les Etats-Unis avaient lieu, ce qui a contribué à ce que les marchés inversent une partie de la réaction initiale de prise de risque hier et cette nuit", écrivent les analystes de Deutsche Bank.

"Beaucoup de choses dépendent maintenant de l'évolution des négociations et de la question de savoir si la rhétorique plus optimiste est suivie d'actions concrètes."

Le conflit a également fait repartir en flèche les cours du pétrole, ravivant les craintes d'une résurgence de l'inflation et compliquant les perspectives pour la Réserve fédérale américaine (Fed) alors que le marché ne prévoit plus aucune baisse des taux aux Etats-Unis cette année, contre deux réductions avant le déclenchement de la guerre en Iran.

Sur le plan sectoriel, l'indice des nouvelles technologies

.SPLRCT abandonne 0,66%, celui de la consommation .SPLRCD 0,83% et celui du transport aérien .SPCOMAIR 2,01%, tandis que les rendements obligataires souverains repartent à la hausse, le dix ans US10YT=RR prenant près de sept points de base, à 4,4036%.

Le compartiment de l'énergie sur le S&P 500 .SPNY monte de 1,75%, alors que le baril de Brent s'affiche à 101,87 dollars

LCOc1 et le brut léger américain à 90,40 dollars CLc1 .

Aux valeurs, Jefferies JEF.N gagne seulement quelque 2%, après que le Financial Times a rapporté mardi que le groupe japonais Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T étudiait un possible rachat de la banque d'investissement américaine. Selon CNBC, Jefferies n'est pas intéressé par cette opération.

Smithfield Foods SFD.O bondit de 4,68%, le producteur de porc ayant dépassé les attentes des analystes sur les ventes et les bénéfices du quatrième trimestre.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N40B211

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par)