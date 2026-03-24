La Banque de France enregistre une plus value de 12,8 milliards d'euros sur l'or

La Banque de France à Paris

La Banque de France (BdF) ‌a annoncé mardi avoir enregistré une plus-value en capital de près de 13 ​milliards d'euros dans le cadre d'un processus de rationalisation de ses réserves d'or.

Depuis 2005, la banque centrale française remplace progressivement ses avoirs en or anciens ou non ​conformes aux normes internationales par des lingots répondant aux normes modernes, évitant ainsi les démarches liées ​au raffinage. Un audit interne, datant de ⁠2024, recommandait à la BdF de finaliser ce processus pour son stock ‌d'or résiduel encore conservé à New York, représentant 129 tonnes, soit environ 5% de ses réserves totales d'or.

Au total, 26 opérations ​portant sur ce stock ont ‌été effectuées entre juillet 2025 et janvier 2026, permettant ⁠de générer une plus-value exceptionnelle de 12,8 milliards d'euros, soit 11 milliards d'euros au titre de l'exercice 2025 et 1,8 milliard d'euros pour 2026, indique la ⁠BdF dans une note. ‌Ce processus sur l'or américain est désormais achevé.

Le volume total ⁠des réserves d'or de la BdF est resté inchangé, à environ 2.437 ‌tonnes, mais les nouveaux lingots sont désormais stockés à Paris et ⁠non plus à New York.

Pour le gouverneur de la BdF, ⁠François Villeroy de Galhau, ‌le remplacement des stocks américains par des stocks français n'a été motivé par ​des considérations politiques, mais en raison ‌de la qualité supérieure de l'or négocié sur le marché européen.

Cette plus-value exceptionnelle, non récurrente, s'explique par ​un contexte de cours élevés de l'or durant laquelle les opérations ont eu lieu.

La Banque de France a indiqué détenir encore 134 tonnes ⁠d'or, principalement des lingots et des pièces anciennes conservés à Paris, qu'elle doit remettre aux normes d'ici 2028.

La plus-value exceptionnelle réalisée a permis à la banque centrale d'afficher un bénéfice net de 8,1 milliards d'euros pour 2025, après une perte nette de 7,7 milliards d'euros l'année précédente.

(Reportage Leigh Thomas; version française Claude Chendjou, ​édité par Augustin Turpin)