Peloton en bonne forme à New York après des commentaires favorables d'UBS
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 16:15
Dans une note diffusée dans la matinée, la banque suisse estime que le marché sous-estime la capacité du fabricant de vélos d'intérieur et de tapis de course à se transformer en une véritable machine à cash.
Malgré une révision en légère baisse de sa prévision de chiffre d'affaires (-3% pour 2026), l'établissement helvétique met en avant une rentabilité opérationnelle robuste, avec un Ebitda ajusté désormais proche de la barre des 500 millions de dollars en données annualisées.
Cette performance, couplée à une réduction drastique de la dette nette (-52% sur un an), devrait permettre à Peloton de refinancer ses obligations à des conditions nettement plus favorables, abaissant son coût du capital de 300 à 350 points de base, explique UBS dans son étude.
UBS voit Peloton passer la seconde
Ses analystes évacuent par ailleurs les craintes liées au "churn" (taux de désabonnement), jugé bien plus résilient que prévu suite aux hausses de tarifs de la fin 2025.
Au-delà des fondamentaux financiers, les analystes identifient un levier de croissance structurel inédit avec l'essor des médicaments amaigrissants de la classe GLP-1.
Selon UBS, l'usage croissant de ces traitements impose paradoxalement un recours accru au fitness afin de compenser la perte de masse musculaire et osseuse, créant un nouveau réservoir de demande pour les équipements et services de coaching de la marque américaine.
UBS, qui maintient l'achat sur le titre, renouvelle par ailleurs son objectif de cours de 11 dollars, qui fait apparaître un potentiel haussier de 119%.
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