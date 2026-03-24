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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 08:58

* ABIVAX ABVX.PA – Le groupe français de biotechnologies, qui fait l'objet de rumeurs en matière de fusion-acquisition, a enregistré lundi une trésorerie, équivalent de trésorerie et investissements à court terme de 530,4 millions d'euros à fin décembre 2025, lui permettant de financer ses activités jusqu'au quatrième trimestre 2027.

L'entreprise a également annoncé la nomination d'un nouveau directeur commercial, Michael Nesrallah, "afin de soutenir (sa) prochaine phase de croissance".

* SECTEUR AUTOMOBILE - Les ventes de véhicules neufs en Europe ont légèrement progressé en février, montre un rapport de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), d'après lequel les ventes de Tesla ont grimpé pour la première fois depuis décembre 2024, profitant de la demande continue pour les voitures électriques.

* ALSTOM ALSO.PA a annoncé mardi avoir été sélectionné pour remplacer le système de transport automatisé de passagers de l'aéroport intercontinental George-Bush de Houston, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

* VEOLIA VIE.PA a annoncé mardi l'acquisition du "principal acteur de la dépollution" en Australie pour 220 millions de dollars australiens.

* ENGIE ENGIE.PA a annoncé lundi la signature d'un contrat d'achat d'électricité renouvelable avec Egyptian Electricity Transmission Company (EETC).

* SANOFI SASY.PA a déclaré mardi que son médicament Dupixent avait été approuvé au Japon pour le traitement de la pemphigoïde bulleuse.

* TP TEPRF.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sur-pondération".

* KINGFISHER KGF.L - Le distributeur européen de produits de bricolage a fait état mardi d'une hausse de 6% de son bénéfice annuel, la bonne tenue de ses activités au Royaume-Uni ayant compensé le ralentissement des marchés français et polonais.

* PUIG PUIGb.MC - Estée Lauder EL.N est en pourparlers concernant un éventuel rapprochement avec le groupe espagnol de produits de beauté, ont annoncé lundi les deux entreprises, une opération qui permettrait de réunir sous une même enseigne certaines des plus grandes marques mondiales de produits de beauté et de parfums, telles que Tom Ford, Carolina Herrera, Rabanne et Clinique.

L'action Puig est indiquée sur un gain d'environ 10% à l'ouverture.

* CONTINENTAL CONG.DE - Des sociétés de capital-investissement, dont Apollo Global Management APO.N et Bain Capital, étudient actuellement des offres pour la division industrielle du groupe allemand, dans le cadre d'une transaction qui pourrait la valoriser à environ 3,5 milliards d'euros, a rapporté lundi l'agence Bloomberg.

* BAYER BAYGn.DE - Inclusive Capital Partners envisage de céder une participation dans le groupe pharmaceutique allemand, a rapporté lundi Bloomberg News.

* BP BP.L - Le syndicat United Steelworkers a déclaré lundi que la major pétrolière britannique avait recouru à des pratiques de travail déloyales avec un lock-out impactant près de 800 travailleurs de sa raffinerie de Whiting, dans l'État de l'Indiana aux États-Unis, et a exhorté l'entreprise à reprendre les négociations collectives.

* BELLWAY BWY.L - Le constructeur immobilier britannique a revu à la baisse mardi sa prévision de marge d'exploitation pour l'exercice 2026, le secteur étant confronté au risque de nouvelles hausses des taux d'intérêt, à un ralentissement de la demande et à une augmentation des coûts.

* ASML ASML.AS - L'entreprise sud-coréenne SK Hynix a annoncé mardi qu'elle allait acquérir des scanners à ultraviolets extrêmes (EUV) auprès d'ASML Korea pour un montant de 11,95 billions de wons (6,87 milliards d'euros) d'ici le 31 décembre 2027, afin de se préparer à la production en série de nouveaux produits.

* SAP SAPG.DE - JP Morgan a abaissé sa recommandation sur le groupe allemand à "neutre". L'action est vue en baisse d'environ 2% à l'ouverture.

(Rédigé par Blandine Hénault, Coralie Lamarque et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ABIVAX
101,8000 EUR Euronext Paris +0,59%
ALSTOM
23,7900 EUR Euronext Paris -0,71%
APOLLO GLB MGMT
110,430 USD NYSE -1,40%
ASML HLDG
1 179,0000 EUR Euronext Amsterdam +0,31%
BAYER
37,350 EUR XETRA -2,90%
BELLWAY
1 928,500 GBX LSE -9,80%
BP
545,000 GBX LSE +1,19%
CONTINENTAL
59,120 EUR XETRA -1,04%
ENGIE
26,5000 EUR Euronext Paris +0,61%
ESTEE LAUDER RG-A
79,250 USD NYSE -7,75%
Gaz naturel
2,89 USD NYMEX 0,00%
KINGFISHER
297,600 GBX LSE +0,40%
PUIG BRANDS B
17,6500 EUR Sibe +13,36%
Pétrole Brent
101,18 USD Ice Europ +1,12%
Pétrole WTI
90,29 USD Ice Europ +1,61%
SANOFI
77,2500 EUR Euronext Paris +0,55%
SAP AG O.N.
148,580 EUR XETRA -3,43%
TELEPERFORMANCE
49,3300 EUR Euronext Paris -0,36%
VEOLIA
31,5800 EUR Euronext Paris +0,54%
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