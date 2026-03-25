IMUNON progresse grâce à un médicament contre le cancer de l'ovaire qui prolonge la survie dans le cadre d'une étude à mi-parcours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie IMUNON IMNN.O augmentent de 6,8% à 3,10 $ avant la mise sur le marché

** La société affirme que son médicament expérimental IMNN-001 a aidé des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire avancé, un cancer mortel qui est souvent diagnostiqué tardivement et qui réapparaît fréquemment après le traitement

** Les données finales d'une étude de phase intermédiaire montrent une survie médiane globale de 45,1 mois avec IMNN-001 plus chimiothérapie contre 30,4 mois avec la chimiothérapie seule, selon la société

** La survie passe à 65,6 mois lorsque IMNN-001 est utilisé avec la chimiothérapie et les inhibiteurs de PARP, des médicaments qui empêchent les cellules cancéreuses de réparer l'ADN

** IMNN-001 est administré directement dans l'abdomen pour stimuler le système immunitaire et a montré un profil d'innocuité favorable, selon la société

** Le recrutement d'un essai de stade avancé est en avance sur le calendrier et vise environ 500 patients

** Les actions ont baissé de 69% en 2025