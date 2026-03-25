 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

IMUNON progresse grâce à un médicament contre le cancer de l'ovaire qui prolonge la survie dans le cadre d'une étude à mi-parcours
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 13:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie IMUNON IMNN.O augmentent de 6,8% à 3,10 $ avant la mise sur le marché

** La société affirme que son médicament expérimental IMNN-001 a aidé des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire avancé, un cancer mortel qui est souvent diagnostiqué tardivement et qui réapparaît fréquemment après le traitement

** Les données finales d'une étude de phase intermédiaire montrent une survie médiane globale de 45,1 mois avec IMNN-001 plus chimiothérapie contre 30,4 mois avec la chimiothérapie seule, selon la société

** La survie passe à 65,6 mois lorsque IMNN-001 est utilisé avec la chimiothérapie et les inhibiteurs de PARP, des médicaments qui empêchent les cellules cancéreuses de réparer l'ADN

** IMNN-001 est administré directement dans l'abdomen pour stimuler le système immunitaire et a montré un profil d'innocuité favorable, selon la société

** Le recrutement d'un essai de stade avancé est en avance sur le calendrier et vise environ 500 patients

** Les actions ont baissé de 69% en 2025

Valeurs associées

CELSION
1,4700 USD NASDAQ -25,00%
IMUNON
2,5900 USD NASDAQ -11,90%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank