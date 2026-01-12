 Aller au contenu principal
Important contrat au Brésil pour Vallourec
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 08:13

Vallourec annonce avoir remporté un contrat important avec Shell, pour la fourniture de produits et services OCTG (Oil Country Tubular Goods) pour ses opérations offshores, dans le cadre du développement du projet Orca (anciennement Gato do Mato), au Brésil.

Le fabricant de tubes sans soudure précise que le début des opérations de forage est prévu pour avril 2027, avec un plan de forage qui comprend 10 puits, soit une estimation de 12 000 à 15 000 tonnes de tubes.

Ce contrat couvre l'ensemble du périmètre OCTG avec la fourniture de tubes et de connexions premium VAM de 4,5'' à 18'', destinés aux puits offshores de Shell, et inclut des tubes en acier carbone et inoxydable, ainsi que les accessoires associés.

Vallourec fournira également des services à forte valeur ajoutée, comme l'ingénierie, la gestion des stocks, la préparation des tubes avant envoi sur les plateformes de forage, la supervision des opérations offshore et les éventuelles réparations au retour des plateformes.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

VALLOUREC
16,9050 EUR Euronext Paris 0,00%
