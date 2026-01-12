Important contrat au Brésil pour Vallourec
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 08:13
Le fabricant de tubes sans soudure précise que le début des opérations de forage est prévu pour avril 2027, avec un plan de forage qui comprend 10 puits, soit une estimation de 12 000 à 15 000 tonnes de tubes.
Ce contrat couvre l'ensemble du périmètre OCTG avec la fourniture de tubes et de connexions premium VAM de 4,5'' à 18'', destinés aux puits offshores de Shell, et inclut des tubes en acier carbone et inoxydable, ainsi que les accessoires associés.
Vallourec fournira également des services à forte valeur ajoutée, comme l'ingénierie, la gestion des stocks, la préparation des tubes avant envoi sur les plateformes de forage, la supervision des opérations offshore et les éventuelles réparations au retour des plateformes.
Valeurs associées
|16,9050 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente lundi alors que les indices en Europe et aux Etats-Unis sont à des niveaux records à l'entame d'une semaine où presque tous les grands thèmes de l'année sont au rendez-vous, ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer