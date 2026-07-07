IMPLANET annonce un chiffre d’affaires semestriel 2026 en hausse de +23% à 7,1 M€

Pour recevoir l'actualité d'Implanet : implanet@newcap.eu
- Croissance du chiffre d’affaires au T2 2026 de +27% à 4,1 M€
- 8ème trimestre consécutif de croissance soutenue
- Une croissance homogène au 1er semestre 2026 sur l’ensemble des segments, Implants Rachis et Equipements médicaux, avec le doublement des ventes du nouveau système de fixation postérieur hybride JSS
IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le premier semestre 2026.
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