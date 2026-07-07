 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

IMPLANET annonce un chiffre d’affaires semestriel 2026 en hausse de +23% à 7,1 M€
information fournie par Boursorama CP 07/07/2026 à 17:45

Pour recevoir l'actualité d'Implanet : implanet@newcap.eu

- Croissance du chiffre d’affaires au T2 2026 de +27% à 4,1 M€
- 8ème trimestre consécutif de croissance soutenue
- Une croissance homogène au 1er semestre 2026 sur l’ensemble des segments, Implants Rachis et Equipements médicaux, avec le doublement des ventes du nouveau système de fixation postérieur hybride JSS

IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le premier semestre 2026.

Valeurs associées

IMPLANET
0,1796 EUR Euronext Paris -0,11%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
76,16 +0,29%
CAC 40
8 436,24 -0,51%
EUR/USD SPOT
1,14142 +0,05%
Or
4 127,24 +0,48%
2CRSI
36,4 -7,24%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank