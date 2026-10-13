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IMPLANET annonce un chiffre d’affaires de 10,6 M€ au 30 septembre 2026 en progression de +21%
information fournie par Boursorama CP 13/10/2026 à 17:45

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• Croissance du chiffre d’affaires au T3 2026 de +18% à 3,44 M€
• 9ème trimestre consécutif de croissance soutenue
• Une activité aux États-Unis en progression de +32% au T3 2026 et de +45% sur les neuf premiers mois de 2026 vs. 2025

Ludovic Lastennet, Directeur Général d’IMPLANET, déclare : « La croissance enregistrée sur les neuf premiers mois de 2026 confirme la solidité de notre dynamique commerciale à l’image des 21% de croissance de notre chiffre d’affaires à fin septembre. Nous enregistrons notre neuvième trimestre consécutif de croissance soutenue. Cette performance est portée par la progression continue de nos activités Implants Rachis et Équipements médicaux, avec une très bonne dynamique observée aux États-Unis depuis le début de l’année. Nous poursuivons le déploiement de notre stratégie produits et commerciale, en nous appuyant notamment sur le déploiement commercial du nouveau système de fixation postérieur hybride JSS et sur la montée en puissance de notre activité SMTP. Notre partenariat technologique et commercial avec Sanyou Medical va nous permettre dès 2027 de lancer de nouveaux produits qui devraient accélérer la croissance de notre chiffre d’affaires. »

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