Implanet annonce un chiffre d'affaires de 1,75 M€ pour le troisième trimestre 2020, marquant la reprise des chirurgies en France et à l'international

o Retour à une croissance à deux chiffres sur l'activité en direct, qui affiche +12% sur le 3ème trimestre 2020

o Reprise homogène de l'activité chirurgicale sur les principaux marchés adressés en direct : +12% en France et +14% aux États-Unis sur la période



Bordeaux, Boston, le 13 octobre 2020 - 17h45 CEST : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020 et des 9 premiers mois clos au 30 septembre 2020.



Ludovic Lastennet, Directeur Général d'Implanet, a déclaré : « Conformément aux signes observés avant l'été, le troisième trimestre confirme la reprise progressive des chirurgies du Rachis et du Genou. Nous avons retrouvé sur cette période le même niveau d'activité que celui enregistré au troisième trimestre 2019, qui avait lui-même connu une forte progression par rapport à 2018. Nous avons aligné tous les éléments pour profiter de cette reprise. Notre activité directe, qui représente 82% de l'activité d'Implanet, a enregistré un rebond significatif de +12% sur le 3ème trimestre 2020. En France et en Europe la situation s'améliore progressivement. Aux États-Unis, l'activité est bonne, soutenue par la reprise de nos partenariats, en particulier avec SeaSpine. [...]