Imperturbable, Hermès continue sa progression avec des ventes en hausse
information fournie par AFP 22/10/2025 à 09:03

Le groupe français de luxe Hermès publie un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 3,9 milliards d'euros, imperturbable malgré un contexte moins favorable au secteur du luxe depuis plusieurs trimestres ( AFP / Eric PIERMONT )

Le groupe français de luxe Hermès a publié mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 3,9 milliards d'euros, imperturbable malgré un contexte moins favorable au secteur du luxe depuis plusieurs trimestres.

Le fabricant des carrés de soie et des célèbres sacs Kelly et Birkin reste optimiste pour la suite, confirmant son objectif "ambitieux" de progression de ses ventes "à moyen terme", et ce "en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde".

Les ventes du sellier-maroquinier ont certes pâti, comme celles de ses concurrents, de taux de change peu favorables. Mais si l'on évacue ces effets de change, elles progressent de 10% selon le communiqué du groupe.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires est en hausse de 6,3% à 11,9 milliards d'euros.

Pour succéder à la styliste Véronique Nichanian, qui a œuvré pendant 37 ans pour Hermès à la tête des collections de prêt-à-porter masculin, le groupe avait annoncé mardi recruter la trentenaire britannique Grace Wales Bonner.

Véronique Nichanian présentera sa dernière collection en janvier. "Une collection sera ensuite préparée par les studios" avant le premier défilé de Grace Wales Bonner en janvier 2027, selon le directeur général Finances Éric du Halgouët.

Quant au projet de se lancer dans la haute couture, il "ne débouchera pas avant 2027 au plus tôt" mais il est bien "en cours de préparation", a-t-il déclaré mercredi, lors d'un échange avec la presse.

Les ventes au 3ème trimestre 2025 ont été plus dynamiques qu'au second trimestre "en Europe, en Amérique et en Asie", portées notamment par la "loyauté de la clientèle locale" asiatique. En Asie, Hermès a rénové et agrandi plusieurs magasins.

Les ventes dans la zone Amériques se portent bien elles aussi, en hausse de 7,2% à 714 millions d'euros, tout comme en Europe (+8,3%). En France même, la progression est même plus forte (+10,4%).

La maroquinerie-sellerie, cœur de métier d'Hermès, reste solide, grâce notamment à une "forte demande des produits iconiques" comme les sacs Birkin ou Kelly mais aussi par les "nouvelles collections".

En 2025, Hermès investit plus d'un milliard d'euros, a souligné Finances Éric du Halgouët. Une 25ème maroquinerie a ouvert cette année en France, en Charente, et Hermès prévoit d'en ouvrir trois autres dans le pays au cours des trois prochaines années.

